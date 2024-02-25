Захват села с названием Победа сам по себе не большая победа россиян, но к этому не стоит относиться несерьезно.

Как рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью Анастасии Федор, потеря Победы уже очень осложняет ситуацию украинских защитников в Новомихайловке.

"Пока они отбивали лобовые штурмы и отбивали очень эффективно, штурмы превращали именно в мясные, но теперь эти штурмы будут с двух сторон. Ну а мы видели на примере Авдеевки, а ранее Бахмута, сначала с двух сторон, потом зайдут с трех, а потом придется выходить, поэтому сейчас бои за Новомихайловку уже гораздо важнее, чем собственно были бои за Победу", – заявил Евгений Дикий.

А дальше, по словам эксперта, если оккупанты нажмут на Новомихайловку – это еще тоже не трагично, но уже очень рискованно, потому что следующая цель – Курахово. А потеря Курахово будет для нас уже стратегической потерей.

"Они явно планируют переть через Новомихайловку именно на Курахово. Их артиллерия уже месяц просто сносит Курахово, вообще просто равняет, то есть они готовят его именно к штурму. Вот потеря Курахово на самом деле для нас была бы очень угрожающей, потому что там открывается дорога на Угледар", – подчеркнул Евгений Дикий.

Эксперт добавил, что Победа – это уже сигнал для Новомихайловки, а дальше за Курахово если что придется очень жестко воевать, потому что оно крайне ценное.

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