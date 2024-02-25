Сейчас у украинских защитников на фронте есть две серьезные проблемы: первая – это нехватка снарядов, здесь виноват Дональд Трамп и его поклонники, а вторая – это нехватка людей, и она не менее катастрофическая.

Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью Анастасии Федор.

В качестве примера эксперт привел бои за Работино на Запорожье, это одно из направлений, где сейчас очень активно штурмуют россияне. Можно сказать, что ликвидация нашего Работинского выступа входит в топ-3 приоритетов оккупантов.

"Знаете, тяжело держать оборону, когда молчит артиллерия, но еще труднее держать эту оборону, когда на позициях, где должен быть взвод, в реальности 5-8 бойцов. Напомню, взвод - это 30, для тех, кто не служил. Вот под Работино сейчас такая ситуация, и это не потому, что, например, командование о ней не знает, а потому что у командования нет резервов, чтобы их усилить", – заявил Евгений Дикий.

По словам эксперта, похожая ситуация сейчас практически на всех участках фронта, и на самом деле нас с вами в глубоком тылу спасает лишь то, насколько хорошо научились воевать наши защитники.

Евгений Дикий добавил, что в последнее время все же снова появилась надежда на решение вопроса военной помощи США Украине.

"Честно говоря, я уже был крест поставил, думал, что уже нам нужно готовиться к плану Б однозначно, а его хорошего нет, он может быть только плохим или очень плохим. Так вот кажется, все же нет, кажется, все же преодолеют этот Конгресс", – подчеркнул эксперт.

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