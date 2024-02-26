Военный эксперт предупредил украинцев о серьезной угрозе наступления российских оккупационных войск в сторону Курахова и дальше Угледара.

Российские оккупанты прекрасно понимают, что снарядный голод у украинских защитников не навсегда, поэтому сейчас пытаются максимально воспользоваться этим окном возможностей.

Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире "Прямого".

"Они пытаются максимум выжать, пока у нас нет снарядов, поэтому да, они сейчас будут буквально безумно давить по всем направлениям и развитие успеха в Авдеевке они тоже пробуют сделать", – заявил Евгений Дикий.

Эксперт отметил, что под Авдеевкой сейчас очень жесткие бои за Ласточкино, и очевидно, что следующая цель оккупантов – Курахово.

"За него еще бои не начались, но его уже просто разносят буквально артиллерией, то есть его просто уже ровняют, а это понятно, что это подготовка к штурму. И вот, честно говоря, за Курахово я сильно волнуюсь. Дело в том, что если падет Курахово, это открывает дорогу с севера на Угледар", - подчеркнул Евгений Дикий.

По словам эксперта, украинские защитники в Угледаре очень успешно все это время отражали лобовые штурмы, и вообще Угледар является одним из рекордсменов по тому, сколько оккупантов там легло в попытках штурмовать, но если у россиян появится возможность зайти еще и с другой стороны, это очень усложнит наше положение.

Евгений Дикий добавил, что Курахово расположено в низинке, а над ним на высотах село Победа, где уже находятся российские оккупанты, поэтому у Курахово сейчас очень тревожные перспективы.

Последние новости Украины:

Сколько еще буде длиться масштабное наступление РФ и что будет потом.

Враг накапливает силы – названо направление, где будет удар в ближайшее время.

Огненная яма вместо дома: россияне нанесли жестокий авиаудар.