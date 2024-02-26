Если захват Авдеевки для россиян был прежде всего политическим проектом, то Купянск и Работино – это цели, имеющие важный военный смысл.

Российские оккупационные войска очень пытаются срезать наш Работинский выступ на Запорожье, но пока их успехи на этом направлении замедлились.

Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экскомандир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире "Прямого".

"На самом деле понятно, почему они там так лезут. Работинский выступ – это глубоко внутри второй линии так называемой "линии суровикина". Я напомню, что "линия суровикина" – это в принципе три линии укреплений: первая – давно вся наша, вторая – частично, третья – полностью их. За вторую шли бои, пока не кончилось наше летнее наступление, мы зашли внутрь второй линии, но до конца ее не продавили", – заявил Евгений Дикий.

По словам эксперта, россиян нервирует, что когда к нам снова поедут снаряды, мы можем снова начать там наступать, поэтому сейчас, пользуясь моментом, они очень хотят обратно забрать всю свою вторую линию и тогда гораздо увереннее себя чувствовать.

Военный эксперт подчеркнул, что если в случае с Авдеевкой там явно был приказ именно путина взять город любой ценой, то в случае с Работино и Купянском – это важные военные цели.

"С точки зрения российского командования что станция Купянск-Узловой, что эти укрепления "линии суровикина" в Работино, они имеют очень большое значение, то есть они им реально очень нужны. А это значит, что они туда сейчас бросят много резервов из тех, что освободились теперь после взятия Авдеевки", – добавил Евгений Дикий.

Последние новости Украины:

Сколько еще буде длиться масштабное наступление РФ и что будет потом.

Враг накапливает силы – названо направление, где будет удар в ближайшее время.

Огненная яма вместо дома: россияне нанесли жестокий авиаудар.