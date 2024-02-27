Непосредственно по самому Угледару сейчас не происходит прямых наступательных действий российских оккупантов, у них на этом направлении другой план.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого".

"То есть они не развернули именно, например, из южного сектора в направлении Угледара движение, но их цель – это полный контроль по трассе 0532. Для полного контроля 0532 им нужно, во-первых, установить сейчас контроль над Новомихайловкой, чего они не могут сделать", – заявил Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что российских окупантов недавно отбросили на полтора километра от Новомихайловки, и сейчас там проходят "качели": они зайдут, занимают позиции, потом их теряют, а потом снова возвращаются. Тем временем из Марьинки в направлении поселка Победа по 0532 оккупанты имели успех в продвижении.

В целом, по словам военного обозревателя, цель окупантов - это создание нависающей угрозы с севера над Новомихайловкой и Константиновкой.

"Кроме всего прочего, они осуществляют еще наступательные действия из села Сладкого в направлении Водяного, то есть пытаются непосредственно перерезать 0532 между Константиновкой и Угледаром. А если им это удастся, и если они будут иметь возможность продвижения уже с севера в направления Угледара, они могут одновременно начать наступательные действия как с севера, так и с юга", – добавил Александр Коваленко.

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