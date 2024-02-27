Без контроля над Работино в Запорожской области российские оккупационные войска не смогут достичь своих целей на Юге.

Планы российских оккупантов на Юге Украины – выровнять линию боевого столкновения в Запорожской области и вернуть под свой контроль ту часть, которая была освобождена летом 2023 года во время контрнаступления ВСУ.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого".

По словам эксперта, село Работино на Запорожье является основной локацией, которая позволит оккупантам достичь своих целей, и без контроля над этим селом они не смогут выровнять общую линию боестолкновения.

"Поэтому будут постоянно штурмовые действия в этом направлении. Здесь очень интересный даже есть такой момент: в некоторых российских пропагандистских пабликах Работино они вспоминают не как деревню, а они его называют городом, то есть "восстановились наши штурмовые действия в направлении города Работино", то есть они гипертрофируют это значение, объясняя некую значимость совсем иного формата уже в этих постоянных своих штурмовых действиях", – отметил Александр Коваленко.

Военный обозреватель отметил, что какого-либо эффекта по состоянию на данный момент штурмовые действия российских оккупационных войск на этом направлении не имеют.

"Они несколько раз пытались закрепиться на окраинах Работино и сразу докладывали, что якобы они его уже контролируют, но Силы обороны Украины их с этих позиций выбивали. Пока там действительно происходит достаточно серьезное давление круглосуточное", - добавил Александр Коваленко.

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