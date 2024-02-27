Через некоторое время российские оккупационные войска будут вынуждены перебрасывать на другие направления войска, которые были сосредоточены на наступлении на Авдеевку.

Полностью российские оккупанты не уменьшают давление в районе Авдеевки, потому что им нужно создать буфер безопасности, и именно этим они сейчас занимаются.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Прямого".

"Буфер безопасности у них может пролегать через село Степное, Ласточкино, а также Северное – это минимум. Они могут взять и более широкий круг, который может проходить уже через Бердичи на Семеновку, Орловку и Тоненькое, то есть все зависит от того, какую они именно ставят перед собой цель", – объяснил Александр Коваленко.

Но, по словам эксперта, оккупанты вынуждены будут через некоторое время уменьшать количество той компоненты, как человеческой, так и механизированной, которая была сосредоточена именно на наступательной операции на Авдеевку.

"Там и так гипертрофированная собрана группа более 60 тысяч только количественно, а при этом значительная часть этой группы - это наиболее боеспособные бригады из состава 2-й и 41-й общевойсковых армий, зоны ответственности которой это Луганщина, группа войск "Центр", и им нужен там ресурс", – подчеркнул Александр Коваленко.

Военный обозреватель добавил, что войска, вероятно, перебросят на Лимано-Купянское направление, где они пока не могут полноценно развернуть наступательные действия, а также частично под Бахмут, откуда они забирали десантные подразделения для усиления наступления на Авдеевку.

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