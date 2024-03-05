Стало известно о новых изменениях на передовой и где сейчас идут самые ожесточенные бои.

Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло более 70 боевых столкновений.

Страшные бои продолжаются на Авдеевском направлении – там отрбито 28 атак врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

А вот на Новопавловском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного. Там враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

Трудные бои продолжаются и на других направлениях.

Как сообщают в ВСУ, на Авдеевском направлении враг накапливает силы, пытается давить и использует всю имеющуюся технику, включая тяжелую. Свои намерения россияне не оставляют.

В то же время оккупанты перебрасывают резервы, чтобы захватить Новомихайловку. На этом направлении фронта вражеских штурмов больше, чем возле Авдеевки, рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Именно Новопавловское является одним из самых напряженных направлений на фронте.

«Не могу сказать, что ситуация в авдеевском направлении стабилизирована. Соответственно, враг и близко не остановлен. То, что оккупант примерно на 10% меньше атак провел на направлении, это ни о чем пока не говорит. Только указывает, что враг пытается перегруппироваться для нанесения еще более мощных ударов. Бердичи, Орловка, Тоненькое – ситуация очень сложная. На смежном направлении – Новомихайловка, Георгиевка, направления Красногоровки и западнее Победы – аналогично все сложно…», - сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников в своем телеграмм-канале.

Тем временем военнослужащий и автор канала «Бахмутский Балу» сообщил о некоторых новых успехах ВСУ.

«Синьковка держится. Вернули несколько утраченных позиций; что не вернули то уничтожили. Закрепились и усилились. Вторая Рота Берлинго», – сообщил защитник.

Последние новости Украины:

Взрыв был очень сильный: кадры уничтожения еще одного российского корабля.

Также напомним, какую цель ставят себе оккупанты после захвата Авдеевки.

Кроме того, сообщалось, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению – когда начнется.