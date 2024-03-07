Жестокие бои продолжаются, российские оккупанты закрепились на новых позициях и пытаются прорваться дальше.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения.

Более двадцати атак враг провел на Авдеевском направлении. Бои идут в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны сдерживают врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, где враг 20 раз пытался прорвать оборону.

На Ореховском направлении враг совершил 16 атак в районах западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

Адские бои идут и на других направлениях фронта.

В свою очередь, военный корреспондент Богдан Мирошников, анализируя ситуацию на фронте, сообщил, что на Авдеевском направлении бои продолжаются от окрестностей Очеретиного до Невельского.

«Бердичи – враг закрепился на юго-восточных окраинах и пытается прорваться дальше. Но здесь у них уже проблема – наше огневое поражение достаточно мощное, чтобы враг отходил на выходные рубежи. Тоненькое контролируются нашими войсками примерно на половину. Ситуация тяжелая. Враг подобрался довольно близко к Семеновке. Но потом был частично выбит с восточного берега р. Дурна», – сообщил Мирошников в своем телеграмм-канале.

Часть Орловки контролируется оккупантами.

По словам Мирошникова, после Авдеевки первым рубежом обороны является линия Бердичи-Орловка-Тоненькое и ее враг пока не прошел.

«Дело в том, что каждая дальнейшая линия будет для оккупантов сложнее, особенно при приближении к Карловке. И лично я уже не на 100% уверен, что враг туда сможет дойти. Но это не значит, что это точно не случится», - отметил Мирошников.

В свою очередь аналитики Deep State сообщают, что враг отброшен севернее Марьинки.

«Противник продвинулся южнее Орловки. Уточняется линия столкновения возле Роботино, в Первомайском и Новомихайловке», - говорится в новом сообщении экспертов.

Тем временем враг продолжает уничтожать город Часов Яр. По словам военнослужащего и автора канала «Бахмутский демон» , были новые мощные прилеты по городу.

Оккупанты "работали" с неба.

«КАБы ложились рядом и в пределах Часика», – рассказал «демон».

По словам защитников, враг применяет все больше сил и средств, чтобы продвинуться к Часовому Яру.

В свою очередь в ОСУО "Таврия" сообщили, что после Авдеевки враг сосредотачивает основные усилия на Новопавловском направлении в районе Новомихайловки.

"Делаем вывод, что сейчас россияне сосредотачивают основные усилия именно после Авдеевки на Новопавловском направлении, это бывшее Марьинское направление по названию. В частности, в районе села Новомихайловка», - сообщил спикер ОСУВ "Таврия".

По его словам, там противник бьется лбом о восточную окраину и преследует цель продвижения вперед, подтягивает туда резервы.

«И для него это в Донецкой области основное направление атаки после Авдеевки», - подчеркнул спикер.

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Также напомним о целях оккупантов после Авдеевки.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению – когда оно начнется.