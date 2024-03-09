Многие люди ожидают, что рф подпишет капитуляцию, но война в Украине закончится другим образом, считает историк.

Активные бои на передовой продолжаются каждый день и ночь, ситуация на некоторых участках фронта также меняется и преимущество не всегда на нашей стороне. По мнению историка и научного сотрудника Национальной академии наук, Александра Алферова, война в Украине с рф закончится не просто стандартным договором.

То есть, завершение боевых действий после окончания войны не будет с традиционным подписанием документа о капитуляции. Эксперт утверждает, что в данном конфликте не стоит ожидать такого же завершения, как в предыдущих войнах.

Многие люди ожидают, что рф подпишет капитуляцию, но такого события не произойдет. Война в Украине закончится другим образом, считает историк. Возможно, будут установлены репарации и контрибуции, но формальной капитуляции, аналогичной завершению Второй мировой войны, не будет.

Историк подчеркивает, что Организация Объединенных Наций (ООН) была создана после Второй мировой войны с целью предотвращения Третьей мировой войны. Однако события в Украине, по его мнению, являются именно этой третьей мировой войной, которую организация не смогла предотвратить и не проявила нужных шагов для завершения конфликта, устроенного рф.

«Будут репарации, контрибуции, но этого факта, как закончилась Вторая мировая война - не стоить ждать» - заключил историк.

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