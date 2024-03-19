Ночью российская армия обстреляла г. Селидово Донецкой области, пишет Politeka.net со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Оккупанты атаковали частный сектор с использованием зенитно-ракетного комплекса «С-300».
«Телесные повреждения различной степени тяжести получили четыре человека, находившиеся в домах – три женщины в возрасте 64, 65 и 82 года, а также 58-летний мужчина», - рассказали в прокуратуре.
Раненым с минно-взрывными травмами, ушибами, сотрясением головного мозга и переломами ребер оказана неотложная медицинская помощь.
В результате ракетного удара повреждено по меньшей мере 24 дома и 4 автомобиля.
Отметим, что под вражеским огнем остается и Харьковщина.
Так, оккупанты ударили ракетами по Малиновке.
«23:20 под ракетным обстрелом из С-300 было пгт Малиновка Чугуевского района. Попадание на территорию предприятия. Повреждены ворота, окна и двери здания», – рассказали в Харьковской ОВА.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Эвакуация в области продолжается – за сутки эвакуированы 8 детей с семьями.
От новых взрывов содрогнулась и Запорожская область - 348 ударов по 14-ти населенным пунктам области в течение суток.
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