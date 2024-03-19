Враг продолжает атаковать и, по неподтвержденным данным, почти захватил еще один населенный пункт.

За прошедшие сутки, как сообщают в Генштабе ВСУ, произошло более 60 боевых столкновений.

Бои продолжаются на Бахмумском, Лиманском, Купянском, Авдеевском и других направлениях.

«Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта», - сообщают в Генштабе ВСУ.

Тем временем в Институте изучения войны (ISW) объяснили, как именно Путин использует "рекордные" показатели на "выборах" в войне против Украины.

Американские аналитики убеждены, что российский диктатор пытается использовать заявленную "рекордную" явку избирателей и поддержку собственной кандидатуры на президентских "выборах", чтобы создать информационные условия для длительной войны в Украине.

В ISW также сообщили, что оккупационные войска предпринимают нововведения на Авдеевском направлении, заменяя классические пехотные "мясные штурмы" атаками с использованием бронетехники, чтобы усилить и поддерживать постоянное давление на ВСУ.

В свою очередь, аналитики Deep State сообщают, что враг продвинулся в Орловке и возле Вербового.

О тяжелой ситуации в Орловке сообщил и военный корреспондент Богдан Мирошников.

«Село потеряно не полностью. Оно находится на двух берегах реки Дурна и соединяет их ул. Елагина, которая тянется через всю Орловку. Оккупанты массово еще не форсировали реку на том участке. Попытки были. Наши воины делают все, чтобы этого не произошло», – рассказал Мирошников в своем телеграмм-канале.

По его словам, на западном берегу есть небольшой клочок села, где стоят полтора десятка домов. Вот та часть формально еще под контролем Сил Обороны. Это примерно 7-8% от площади Орловки.

"Почему формально? Потому что под ударами КАБов, арты, минометов и вражеских дронов от этих домов почти ничего не осталось", - уточнил Мирошников в своем телеграмм-канале.

На северных окраинах села в сторону Бердичей бои продолжаются. Украинские защитники не дают оккупантам закрепиться.

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