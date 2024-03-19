Вночі російська армія обстріляла м. Селидове Донецької області, пише Politeka.net з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Окупанти атакували приватний сектор з використанням зенітно-ракетного комплексу «С-300».

«Тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали четверо осіб, які перебували в оселях – троє жінок віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік», - розповіли у прокуратурі.

Пораненим з мінно-вибуховими травмами, забоями, струсом головного мозку й переламами ребер надано невідкладну медичну допомогу.

Внаслідок ракетного удару пошкоджено щонайменше 24 домівок і 4 автомобілі.

Зазначимо, що під ворожим вогнем залишаєтсья і Харківщина.

Так, окупанти вдарили ракетами по Малинівці.

«23:20 під ракетним обстрілом з С-300 було смт Малинівка Чугуївського району. Влучання на територію підприємства. Пошкоджені ворота, вікна та двері будівлі», - розповіли в Харківській ОВА.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Евакуація в області триває - за добу евакуйовано 8 дітей з родинами.

Від нових вибухів здригнулася і Запорізька область - 348 ударів по 14-ти населених пунктах області впродовж доби.

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