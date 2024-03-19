Вночі російська армія обстріляла м. Селидове Донецької області, пише Politeka.net з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Окупанти атакували приватний сектор з використанням зенітно-ракетного комплексу «С-300».
«Тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали четверо осіб, які перебували в оселях – троє жінок віком 64, 65 й 82 роки, а також 58-річний чоловік», - розповіли у прокуратурі.
Пораненим з мінно-вибуховими травмами, забоями, струсом головного мозку й переламами ребер надано невідкладну медичну допомогу.
Внаслідок ракетного удару пошкоджено щонайменше 24 домівок і 4 автомобілі.
Зазначимо, що під ворожим вогнем залишаєтсья і Харківщина.
Так, окупанти вдарили ракетами по Малинівці.
«23:20 під ракетним обстрілом з С-300 було смт Малинівка Чугуївського району. Влучання на територію підприємства. Пошкоджені ворота, вікна та двері будівлі», - розповіли в Харківській ОВА.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Евакуація в області триває - за добу евакуйовано 8 дітей з родинами.
Від нових вибухів здригнулася і Запорізька область - 348 ударів по 14-ти населених пунктах області впродовж доби.
Останні новини України:
Новий жахливий вибух сколихнув Україну.
Росіяни просуваються: названо найважчі ділянки на фронті.
Також нагадаємо, що росіяни вдарили ракетою по людях посеред ночі.