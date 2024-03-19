Сумская область граничит с тремя российскими областями, на территории которых сосредоточена группировка прикрытия границы, в составе трёх групп войск врага.

Обстрелы Сумской области существенны увеличились. Только за прошлую неделю российская армия сбросила на Сумщину более 200 авиабомб, сообщали в Сумской ОВА.

Армия рф превращает в руины приграничные населенные пункты области, при том, что активные боевые действия происходят только на нескольких участках, а не по всей линии разграничения.

Могут ли оккупанты пойти в наступление и захватить Сумскую область сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Коваленко подчеркнул, что Сумская область граничит с тремя российскими областями - Курской, Брянской и Белгородской. И на их территориях сосредоточена группировка прикрытия границы, в составе трёх групп войск «Курск», «Брянск» и «Белгород». Наиболее боеспособная из них, «Белгород», имеет в своем составе 17,5 тыс. человек, чуть более ста танков, около 50 РСЗО, более 450 единиц ствольной артиллерии и 350 ББМ.

«Но, ГВ «Белгород» сейчас занята некими проблемами, возникшими в российской области в связи с возвращением на родину групп репатриантов. А потому, рассматривать данную ГВ как боевую, ударную силу в направлении Сум не стоит», - заверил Коваленко в своем телеграм-канале.

В то же время группировки «Курс» и «Брянск» имеют в своем распоряжении 16,5 тыс. человек, около 80 танков, 220 ББМ, около 20 РСЗО и 330 единиц ствольной артиллерии.

«При этом данное количество сил и средств не сосредоточены в одном, отдельно взятом месте, например, в лесопосадке в районе Гончаровки, для быстрого прорыва на Сумы по Р200/Н07, а раскинуты вдоль границы», - сообщил Коваленко.

По словам военного аналитика, то, что сейчас происходит в Сумской области – это классический террор против гражданского населения в приграничной зоне.

«Это не подготовка к прорыву в Сумскую область, окружению и захвату Сум и всей области. У РОВ попросту сейчас нет ресурса на это», - убежден аналитик.

По его словам, формирование ударной группировки для наступления на Сумы не наблюдается. В противном случае, для прорыва к Сумам, необходима концентрация минимум стотысячной группировки. Для окружения города или начала городских боёв должно быть сосредоточено ещё до 300 тысяч сил, плюс резерв.

Коваленко призвал жителей Сумщины не поддаваться панике, так как сил на вторжение в область и оккупацию Сум и области у врага нет.

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