Ворог продовжує атакувати і, за непідтверджиними даними, майже захопив ще один населений пункт.

Минулої доби, як повідомляють у Генштабі ЗСУ, відбулося понад 60 бойових зіткнень.

Бої продовжуються на Бахмумтському, Лиманському, Куп’янському, Авдіївському та інших напрямках.

«Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», - повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Тим часом в Інституті вивчення війни (ISW) пояснили, як саме Путін використає "рекордні" показники на "виборах" у війні проти України.

Американські аналітики переконані, що російський диктатор намагається використати заявлені "рекордні" явку виборців і підтримку власної кандидатури на президентських "виборах", щоб створити інформаційні умови для тривалої війни в Україні.

У ISW також повідомили, що окупаційні війська вдаються до нововведень на Авдіївському напрямку, замінюючи класичні піхотні "м'ясні штурми" атаками з використанням бронетехніки, щоб посилити та підтримувати постійний тиск на ЗСУ.

У свою чергу аналітики Deep State повідомляють, що ворог просунувся в Орлівці та біля Вербового.

Про важку ситуацію в Орлівці повідомив і військовий кореспондент Богдан Мірошніков.

«Село втрачено не повністю. Воно знаходиться на двох берегах річки Дурна, і зʼєднує їх вул. Єлагіна, яка тягнеться через всю Орлівку. Окупанти масово ще не форсували річку на тій ділянці. Спроби були. Наші воїни роблять все, щоб цього не сталося», - розповів Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

За його словами, на західному березі є невеликий клаптик села, де стоять півтора десятка хат. Ось та частина формально ще під контролем Сил Оборони. Це приблизно 7-8% від площі Орлівки.

«Чому формально? Бо під ударами КАБів, арти, мінометів та ворожих дронів від тих хат майже нічого не залишилося», - уточнив Мірошніков в своєму телеграм-каналі.

На північних околицях села у бік Бердичей бої тривають. Українські захисники не дають окупантам закріпитися.

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