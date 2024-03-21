Стали известны последствия ракетной атаки на столицу Украины в ночь на 21 марта.

Так, по предварительной информации, в результате ракетного удара в Святошинском районе обломки повредили в здании дошкольного учебного заведения.

Также зафиксированы повреждения многоэтажного жилого дома.

В Шевченковском районе также поврежден многоэтажный жилой дом с возгоранием квартиры. По другому адресу есть информация о возгорании авто.

Жители дома, где горит пожар, эвакуированы.

Обломки также упали в Подольском районе – на территорию нежилой застройки, а также на крышу дома.

«В Подольском районе пылает крыша жилого дома. Подразделения направляются на место», - сообщал мэр города Виталий Кличко.

Все экстренные службы работают на местах происшествий.

Сначала сообщалось, что пострадали четыре человека.

«Сейчас четверо пострадавших. Трое в Шевченковском районе, одна женщина – в Святошинском. Всем медики оказали помощь на месте», – сообщил Кличко.

Впоследствии количество пострадавших выросло.

«Уже 8 пострадавших в результате вражеской атаки. Пока что без госпитализаций. Всем медики оказали помощь на месте», - говорится в новом сообщении Кличко.

В Сети уже появились кадры сильного пожара в результате ракетной атаки на Киев.

На улицах слышен сирен "скорой" помощи.

Напомним, ранее в Воздушных силах ВС Украины сообщили, что зафиксированы пуски аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в направлении Киева. Впоследствии столицу взорвались очень сильные взрывы.

Последние новости Украины:

Помощи от США не будет - раскрыт план "Б" для Украины.

Также сообщалось о страшном ракетном ударе по Харькову.

Ужас в Киеве: 30-летнего пропавшего мужчину нашли залитым в бетон.