Военный аналитик заметил, ситуация с большой проблемой ВСУ была решена не так давно, однако появилась другая, влияющая на передовую.

Оккупанты продолжают активно действовать на территории Украины, используя аэроразведку, артиллерийские обстрелы, авиационные удары и различные типы ударных дронов. Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экскомандир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Они продолжают атаковать юг, снова осуществили авиационные атаки, применив 6 управляемых авиабомб по Малой Токмачке и 8 неуправляемых авиационных ракет по Новодаровке в Запорожье" - заметил аналитик.

Он добавил, также оккупанты продолжают терроризировать мирное население прифронтовых регионов Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Он также описал обстановку на фронте, указав на два основных проблемных аспекта: недостаток снарядов и недостаток бойцов.

По его словам, сейчас ситуация с снарядами кардинально изменилась:

"Снарядный голод стал явно уходить в прошлое, так что артиллерия снова активно применяется. Однако вторая проблема, связанная с нехваткой бойцов, остается не решенной, и пока не наблюдается продвижений в этом направлении" - заметил аналитик.

По словам эксперта, оккупанты пытаются активно вербовать иностранцев, но сейчас однозначно пойдет волна повесток и среди россиян. Эксперт подчеркнул, что вероятность того, что через 4-5 месяцев мы увидим 300-тысячное пополнение на российской стороне фронта, приближается к 100%.

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