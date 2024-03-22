Опытные огородники сообщают, что для того чтобы посеять раннюю капусту и добиться урожая осенью, необходимо выполнить нескольких важных действий. Да, профессионала поделились своим опытом и рассказали, что нужно сделать.
Изначально подготовьте необходимые материалы:
Кассеты для рассады.
Рыхлая почва, например верховой торф.
Семена капусты.
Вода (при температуре воздуха).
Распылитель.
Процесс выращивания рассады:
Заполните кассеты почвой и поместите в каждое отделение по одному семечку капусты. Посадите семена на глубину 0,5-0,7 сантиметра, засыпьте землей и тщательно увлажните почву из пульверизатора.
Затем накройте кассеты пленкой для сохранения влаги. Поместите их в относительно прохладное место, избегая прямых солнечных лучей.
Рассада будет готова примерно через 20 дней, так как в летние месяцы она обычно растет быстрее.
При таком способе можно рассчитывать на урожай от 10 семян до 10 килограммов капусты.
Кроме этого, если у вас есть свободное место после уборки чеснока, лука или молодого картофеля, подумайте о том, чтобы попробовать вырастить раннюю капусту.
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