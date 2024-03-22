Если при воспроизведении музыки на iPhone у вас низкий уровень громкости, то не стоит об этом беспокоиться, так как это легко можно справить.
Дело в том, что специалисты назвали 6 простых способов и рассказали, как усилить звук.
Отмечается, что иногда чехлы телефонов могут загораживать динамики, что ухудшает качество звука. Снимите корпус и сравните звук с ним и без него. При необходимости рассмотрите возможность приобретения чехла с подходящими вырезами для динамиков.
Убедитесь, что громкость вашего iPhone установлена на максимум. Вы можете отрегулировать ползунок громкости, потянув вниз Центр управления в правом верхнем углу экрана и установив его на максимум.
Отрегулируйте настройки эквалайзера:
Отключите проверку звука и установите для эквалайзера значение «Поздняя ночь» в настройках музыки iPhone. Это не позволяет iPhone выравнивать звук или уменьшать громкость во время тихих моментов.
Включить аудио без потерь:
Улучшите качество звука, включив звук без потерь в настройках музыки iPhone. Эта функция улучшает качество звука для песен с тегом Lossless Audio.
- Откройте "Настройки".
- Выберите "Музыка".
- Выберите настройки Apple Music.
- Нажмите "Качество звука".
- Включите ползунок "Аудио без потерь".
Безопасность наушников:
Если вы используете наушники, убедитесь, что функция «Уменьшить громкие звуки» отключена в настройках «Звуки и тактильные ощущения». Будьте осторожны, поскольку громкие звуки могут негативно повлиять на здоровье вашего слуха.
Используйте внешний динамик:
Подключите свой iPhone к внешнему динамику Bluetooth для более громкого прослушивания музыки.
Для этого включите Bluetooth в настройках iPhone, выполните подключение с колонкой и наслаждайтесь музыкой с друзьями и семьей.
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