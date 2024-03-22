Проделайте эти шаги, чтобы улучшить качество звука и громкость музыки, которая воспроизводиться на вашем iPhone.

Если при воспроизведении музыки на iPhone у вас низкий уровень громкости, то не стоит об этом беспокоиться, так как это легко можно справить.

Дело в том, что специалисты назвали 6 простых способов и рассказали, как усилить звук.

Отмечается, что иногда чехлы телефонов могут загораживать динамики, что ухудшает качество звука. Снимите корпус и сравните звук с ним и без него. При необходимости рассмотрите возможность приобретения чехла с подходящими вырезами для динамиков.

Убедитесь, что громкость вашего iPhone установлена на максимум. Вы можете отрегулировать ползунок громкости, потянув вниз Центр управления в правом верхнем углу экрана и установив его на максимум.

Отрегулируйте настройки эквалайзера:

Отключите проверку звука и установите для эквалайзера значение «Поздняя ночь» в настройках музыки iPhone. Это не позволяет iPhone выравнивать звук или уменьшать громкость во время тихих моментов.

Включить аудио без потерь:

Улучшите качество звука, включив звук без потерь в настройках музыки iPhone. Эта функция улучшает качество звука для песен с тегом Lossless Audio.

- Откройте "Настройки".

- Выберите "Музыка".

- Выберите настройки Apple Music.

- Нажмите "Качество звука".

- Включите ползунок "Аудио без потерь".

Безопасность наушников:

Если вы используете наушники, убедитесь, что функция «Уменьшить громкие звуки» отключена в настройках «Звуки и тактильные ощущения». Будьте осторожны, поскольку громкие звуки могут негативно повлиять на здоровье вашего слуха.

Используйте внешний динамик:

Подключите свой iPhone к внешнему динамику Bluetooth для более громкого прослушивания музыки.

Для этого включите Bluetooth в настройках iPhone, выполните подключение с колонкой и наслаждайтесь музыкой с друзьями и семьей.

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