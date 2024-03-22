В ночь на 22 марта российские оккупанты совершили новый массированный ракетный удар по Украине.

Серия страшных взрывов прогремела, в частности, в Запорожье.

«Уже больше часа рашисты атакуют Запорожье. По предварительным данным, разрушены два дома частного сектора. Еще 7 домов повреждены. К сожалению, есть пострадавшие. Информация о состоянии тяжести людей уточняется…», - сообщают местные власти.

В Харькове оккупанты нанесли более 15 ударов по объектам энергетики. Город практически полностью без света.

Начались проблемы с водоснабжением, Интернетом и мобильной связью.

Ужасные взрывы прогремели и в городе Днепр. Людям советуют срочно набрать воды и зарядить павербанки.

Движение по автодорожному переезду дамба Днепровской ГЭС полностью ограничено.



Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина – ул. Сечи – ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район, сообщили в Нацполиции.

В городе Кривой Рог также взрывы

«Комбинированная атака вражескими ракетами и "шахедами". Есть попадания в объекты критической инфраструктуры. Где есть возможность лучше набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки», - сообщил мэр города Александр Вилкул.

В городе работает 213 Пунктов несокрушимости, «в которых все есть».

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