Очень интересно, сможет ли Трамп в случае победы на выборах дать Украине больше поддержки, чем Байден.

Есть информация, что российский оппозиционер Илья Пономарев изложил свою точку зрения на то, как Дональд Трамп в случае переизбрания президентом США может оказать Украине больше помощи, чем Джо Байден.

Эксперт считает, что Трамп выразил намерение посадить президента Украины Зеленского и Путина за стол переговоров. Да, бывший президент США дал понять, что попытается достичь какой-то формы соглашения, но если Путин откажется сотрудничать и навяжет необоснованные условия, Трамп предложит Украине существенную поддержку. Эта поддержка, по мнению российского оппозиционера, будет мощнее, чем от Джо Байдена.

Также оппозиционер предположил, что Трамп может первоначально предложить нечто похожее на так и не подписанные Стамбульские соглашения, которые могут повлечь за собой отказ Украины от Крыма в обмен на освобождение остальных территорий Украины. Однако Пономарев признал, что Путин сейчас точно не примет такие условия.

Эксперт еще подчеркнул, что если бывший президент США будет следовать этому подходу и если Украина ответит стратегически, Трамп потенциально сможет предложить большую поддержку, чем нынешняя администрация.

Что касается недавних высказываний Трампа, он выразил надежду, что Россия не аннексирует какую-либо часть территории Украины, но избежал прямого ответа на вопросы о его позиции по помощи Украине.

Его заявления свидетельствуют о его уверенности в своей способности быстро разрешить конфликт в Украине. Да он утверждает, что он знаком с Путиным и Зеленским, и подразумевает, что он может положить конец войне в течение 24 часов.

Примечательно, что ранее Трамп заявлял, что позволит России захватить часть Украины, и раскритиковал США за поставку слишком большого количества оружия Украине. Он также изобразил Путина как умного лидера, который якобы желает мира.

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