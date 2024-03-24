Ни для кого не секрет, что кандидат в президенты США Дональд Трамп является пророссийским политиком. Еще бы, он никогда не критикует российского диктатора Путина, даже после недавней смерти лидера оппозиции Алексея Навального в российской колонии и заканчивая тем, что в 2024 году именно Трамп пригласил Россию вторгнуться в страны НАТО, недостаточно платящие за защиту. На фоне всего этого совсем не удивительно, что к Украине Трамп относится очень пренебрежительно и это очень настораживает.

Так, например, аналитик центра "Украинская призма" Александр Краев заявил, что если в США новым Президентом Америки станет Дональд Трамп, то Вашингтон надолго погрузится во внутреннюю политику и будет мало обращать внимание на внешнюю, что станет главным вызовом для Украины.

"Главный вызов состоит в том, что достаточно длительное время, до полугода, а может и больше, Соединенные Штаты будут заняты тем, что постараются переварить Трампа и его новые реформы. И не будет понятно, сможет ли в этот период Вашингтон заниматься внешней политикой, помогать Украине и другим партнерам", – отметил Краев.

Вместе с тем, по мнению аналитика, Трамп вряд ли станет для Украины апокалиптическим президентом, хотя будет проблемным и кризисным.

"Мы видим, как его риторика может меняться. Однако все дело в том, что для нас он не настолько предсказуем, как Байден", — добавил аналитик.

Напомним, что Дональд Трамп уже неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил Путина и пугал мир ядерной войной.

При этом полномасштабное вторжение российских войск в Украину 24 февраля 2022 года Трамп назвал "гениальным", "умным" и "подкованным" актом, а впоследствии заявлял, что завершит войну в Украине "за один день" - чего можно было бы добиться, лишь заставив Киев капитулировать.

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