За последние несколько недель лидер республиканцев на пост президента США Дональд Трамп и его главные помощники неоднократно транслировали противоречивые заявления о будущем НАТО. Так, то Дональд Трамп демонстрирует "100-процентную" преданность Альянсу, то обвиняет европейские страны в том, что они не тратят 2% ВВП на оборону, поэтому он планирует вывести Штаты из НАТО. Свою оценку высказываниям Дональда Трампа дала бывшая премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

Так, Тереза Мэй поделилась деталями своего общения с 45-тым президентом США Дональдом Трампом, во время которого она пыталась убедить его сохранить обязательства Соединенных Штатов перед Альянсом.

Об этом Мэй рассказала группе сторонников Консервативной партии в Милтон-Кейнсе, ее слова приводит издание Politico.

По словам Мэй, сейчас у европейских лидеров в случае победы Трампа возникают те же вопросы, что и при предыдущей его каденции.

"Слово, которое я всегда использую о Дональде Трампе - непредсказуемый и от этого союзникам США очень сложно. Он всегда говорил противоречивые вещи о НАТО", – поделилась экс-премьер Британии.

Мэй также вспомнила свою первую встречу с Трампом в 2017 году, во время которой вопрос НАТО уже стоял на повестке дня - подобно тому, как Трамп во время своей нынешней избирательной кампании снова угрожает выходом США из Альянса.

"Я была первым мировым лидером, который поехал к нему после его инаугурации", - заявила Мэй.

Напомним, что когда в 2017 году Терезу Мэй спросили, какое мнение она составила о Дональде Трампе в ходе их первой встрече в Вашингтоне, Мэй немного задумалась: "Понятно, что он… эээ… это была поразительная победа, особенно для человека, который никогда до этого не занимался политикой".

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