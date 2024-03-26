Военные эксперты предоставили свои прогнозы, когда закончится война в Украине.

Так, военный эксперт Олег Жданов считает, что в мире есть два человека, которые могут ответить, когда закончится война – это президенты США и РФ.

По словам эксперта, у США есть свой сценарий войны в Украине, они дозированно дают Украине оружие, чтобы не допустить скорейшего разгрома РФ.

"Конец весны и начало лета 2024 года - начало избирательной гонки в США. Вот на эту дату я бы ориентировался на возможное время окончания войны", - заявил Жданов.

Военный эксперт Андрей Крамаров прогнозирует, что активная фаза войны в Украине будет в течение 2024 года, но наша страна освободит многие территории.

Также он добавил, что, вероятно, война будет переходить в фазу конфликта.

"Регулярные ракетные обстрелы, определенная линия фронта, однако она не будет масштабной. Это будет чем-то похоже на то, как было до февраля 2022 года. Это произойдет где-то в начале 2025 года", – считает Крамаров.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко спрогнозировал, что в 2024 г. наши военные могут перейти к освобождению Крыма, однако не факт, что война этим закончится.

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что если нашим защитникам не удастся продвинуться в направлении Токмак-Верхний Токмак - автоматически война будет продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Источник: ТСН .

Читайте также:

Когда закончится война в Украине: появился неожиданный прогноз, который всех порадует.

Как долго продлится война в Украине: два основных сценария

Эксперт предупредил всю Европу: победа Трампа будет очень опасным сигналом.