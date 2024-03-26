Военный эксперт Валерий Пекарь считает, что в Украине есть три сценария войны – это истощение, заморозка и победа Украины и поражение РФ.

Как сообщил Пекарь на своей Фейсбук-странице, глава Кремля сейчас избрал войну на истощение, которая совсем не подходит для Украины.

Продолжение войны на истощение – это самый плохой сценарий для Украины.

Кроме того, смена власти на Западе может привести к уменьшению поддержки до такого уровня, когда Украина не сможет вести войну и вынуждена будет вести переговоры на условиях России.

Второй сценарий – это заморозка войны.

В этом случае союзники оставят поддержку Украины почти на нынешнем уровне, для того чтобы не допустить поражения и не нанести поражение РФ.

Третий сценарий – это победа Украины. Самый оптимистичный вариант – если нашей стране удастся убедить союзников, что поражение России является приемлемым вариантом.

война в Украине

Тогда помощь Украине от наших союзников растет до таких масштабов, когда Вооруженным силам Украины можно успешно провести контрнаступление, освободить юг и Крым, значительно сократить линию фронта и заморозить оккупированную часть Востока.

В таком формате можно выйти на переговоры с позиции силы и украинских условий.

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