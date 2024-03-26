Военный эксперт Валерий Пекарь считает, что в Украине есть три сценария войны – это истощение, заморозка и победа Украины и поражение РФ.

Как сообщил Пекарь на своей Фейсбук-странице, глава Кремля сейчас избрал войну на истощение, которая совсем не подходит для Украины.

Продолжение войны на истощение – это самый плохой сценарий для Украины.

Кроме того, смена власти на Западе может привести к уменьшению поддержки до такого уровня, когда Украина не сможет вести войну и вынуждена будет вести переговоры на условиях России.

Второй сценарий – это заморозка войны.

В этом случае союзники оставят поддержку Украины почти на нынешнем уровне, для того чтобы не допустить поражения и не нанести поражение РФ.

Третий сценарий – это победа Украины. Самый оптимистичный вариант – если нашей стране удастся убедить союзников, что поражение России является приемлемым вариантом.

Тогда помощь Украине от наших союзников растет до таких масштабов, когда Вооруженным силам Украины можно успешно провести контрнаступление, освободить юг и Крым, значительно сократить линию фронта и заморозить оккупированную часть Востока.

В таком формате можно выйти на переговоры с позиции силы и украинских условий.

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