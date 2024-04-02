Таролог рассказала, удастся ли завершить войну в Украине на поле боя.

Таролог Стелла из Чернобаевки считает, что войну на поле боя можно выиграть, но если наши партнеры дадут оружие и помогут.

Таролог рассказала, как Украина выиграет войну с Россией.

По ее словам, на поле боя не удастся это сделать, однако будет вариант, когда это будет политическое решение о достаточном количестве оружия.

"Нам дают понемногу, сами наблюдают и накапливают свои запасы. Нам старое отдают, а себе новое. Это политические игры, чтобы такая маленькая страна не выиграла в огромной войне, чтобы сохранить лицо Путину. Но любая война заканчивается", - добавила. таролог.

Таролог Стелла рассказала о договоренностях об окончании войны в Украине до конца 2024 года.

Она прогнозирует, что будет много колебаний, будут разговоры о переговорах, но этого не решено.

"Не надо забывать, что у нас есть Крым, Донецкая и Луганская области. Даже если будут уволены Херсонская и Запорожская области - это не значит, что война закончилась", - говорит таролог Стелла.

К слову, экстрасенс Ольга Стогнушенко предусмотрела скорейшее окончание войны в Украине. По ее словам, она продлится всего два года, третьего года боевых действий не будет.

Экстрасенс считает, что война закончится в 2024 году.

Читайте также:

Когда закончится война в Украине: появился неожиданный прогноз, который всех порадует.

Как долго продлится война в Украине: два основных сценария

Эксперт предупредил всю Европу: победа Трампа будет очень опасным сигналом.