Сегодня Украина прощается с талантливым актером, успевшим сыграть десятки ярких ролей, и мужественным воином ВСУ.

Остановилось сердце ведущего театрального актера и военнослужащего Андрея Доманского, пишет Politeka.net.

О трагедии сообщили его побратимы и коллеги из Житомирского академического украинского музыкально-драматического театра имени Ивана Кочерги.

«Умер мой друг, мой побратим Андрей Доманский "Артист". Вместе прошли с начала полномасштабной. Воевали с Макарова и до Херсона. Вместе штурмовали 17 точку под Белогоркой на Херсонщине, держали оборону.

Именно он вытащил меня раненого из окопа и прикрывал уход. В том бою Андрей получил тяжелую контузию... Потом вместе по больницам... лечение, ВЛК. Его списали, я обрадовался... сказал - поживешь еще немного... а он...», - написал его собрат Олег Сафтюк.

По словам Сафтюка, Андрей Доманский писал стихи о войне, дружбе и побратимах.

«Я мечтал прийти на его спектакль...Творческий человек с большим сердцем, которое уже не бьется. Прощай мой друг, благодарю Бога за тебя», - написал Сафтюк.

В Житомирском академическом музыкально-драматическом театре об Андрее Доманском вспоминают, как об искреннем, добром, мудром откровенном и эмоциональном, невероятно талантливом человеке.

«Почти 25 лет ты служил театру. Тобой сыграно более 40 ярких ролей. Ты был надежным партнером. А с самого начала полномасштабной войны стал надежным защитником. Добровольно вступил в ряды ВСУ и защищал свою страну, чтобы мы могли жить и творить.

Твои роли навсегда останутся в памяти зрителей…», - говорится в сообщении.

Прощание с Андреем Доманским состоится сегодня, 10 апреля, в фойе театра.

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