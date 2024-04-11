В Кривом Роге в многоэтажке произошел взрыв – первые подробности и кадры с места ЧП.

Минувшей ночью взрыв произошел в одной из девятиэтажек в Долгинцевском районе города Кривого Рога.

Спасатели до сих пор пытаются ликвидировать последствия.

На сейчас известно о 7 пострадавших. Людей еще ищут под завалами.

«Разрушены перекрытия между 3 и 4, 4 и 5 этажами дома. Пострадали 7 человек, 2 из них госпитализированы, состояние средней тяжести. Разбор завалов продолжается, возможно, под завалами еще есть пострадавшие», - сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул.

В одной из школ развернут штаб, куда могут обращаться жильцы пострадавших квартир.

По данным спасателей, взрыв произошел из-за утечки газа.

«По прибытию к месту вызова спасатели установили, что в одной из квартир произошел взрыв бытового газа и пожар на площади 120 кв. м, которую чрезвычайники ликвидировали», - говорится в сообщении ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По словам очевидцев, взрыв был очень сильный и появилось зарево

«.. Оно как шарахнуло. Такое зарево позади, я падаю», – рассказала женщина, проживающая в соседнем доме.

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