Ворог знову атакував об’єкти енергетики, на жаль, не обійшлося без влучань.

За словами керівниці пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, наслідки влучань під час нової атаки наразі з’ясовуються.

Гуменюк підкреслила, що під атакою ворога під час дронової хвилі були об’єкти енергетики.

«Ворог продовжує тероризувати промисловість, енергосистему і все, що може живити Україну. Такі атаки зосереджені навколо важливих об’єктів. На прикладі вчорашньої доби на Одещині хочу зазначити, що ворог використовує тактику подвійних ударів і б’є туди, де готуються відновлювальні роботи», - повідомила Гуменюк.

Нагадаємо, що минулої ночі після атаки дронами Росія вдарила по Україні ракетами. Так, росіяни використали крилаті ракети Х-101 - запущені бортами Ту-95, а також аеробалістичні гіперзвукові ракети Х-47М2 «Кинджал».

Крім того, ворог бив балістичними ракетами С-300/Іскандер-М і керованими авіаційними ракетами різних типів (Х-59). Зокрема, ворог атакував Стрий.

«Як ви розумієте, метою були знову виключно об'єкти критичної інфраструктури, знову енергетика. Стрий витримує вже третій або четвертий масований обстріл у свій бік - сьогодні туди направили і крилаті ракети, і мопеди, і Кинджали. Мабуть, найбільша кількість - там теж ціляться в енергетичний об'єкт…», - повідомили у телеграм-каналі «Николаевский Ванек».

Нагадаємо, під атакою ворога опинився і Харків.

«Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього», - повідомляв мер міста Ігор Терехов.

Попередньо, окупанти завдали ударів по місту з ЗРК С-300. Масштаби руйнувань встановлюються, на місцях влучань працюють всі профільні служби.

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