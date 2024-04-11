У ці хвилини Україна здригається від нових безжальних ударів з боку російських окупантів.

Так, відомо, що ворог завдав щонайменше девʼять ударів по Харкову та області.

«Можливі перебої зі світлом», - попереджають у Харківській ОВА.

Обстріл триває. На цю хвилину інформація про постраждалих відсутня.

За неофіційними даними, по Харкову окупанти вже випустили 15 балістичних ракет

Є прильоти та аварійні вимкнення світла.

"Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Крім того, ворог здійснив пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Ракети постійно маневрують.

В Мережі повідомляють про вибухи - працюють сили ППО.

Крім того, зафіксовано зліт МІГ-31К, є загроза пусків «Кинджалів».

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