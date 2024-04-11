Так, известно, что враг нанес по меньшей мере девять ударов по Харькову и области.
"Возможны перебои со светом", - предупреждают в Харьковской ОВА.
Обстрел продолжается. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.
По неофициальным данным, по Харькову оккупанты уже выпустили 15 баллистических ракет
Есть прилеты и аварийные отключения света.
"Судя по тому, куда целит российский агрессор, в Харькове возможны проблемы с энергоснабжением. Метро в ближайшие часы не будет работать, поэтому выстраивайте свои маршруты исходя из этого", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Кроме того, враг совершил пуски ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Ракеты постоянно маневрируют.
В Сети сообщают о взрывах – работают силы ПВО.
Кроме того, зафиксирован взлет МИГ-31К, есть угроза пусков «Кинджалов».
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