В эти минуты Украину сотрясают новые безжалостные удары со стороны российских оккупантов.

Так, известно, что враг нанес по меньшей мере девять ударов по Харькову и области.

"Возможны перебои со светом", - предупреждают в Харьковской ОВА.

Обстрел продолжается. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

По неофициальным данным, по Харькову оккупанты уже выпустили 15 баллистических ракет

Есть прилеты и аварийные отключения света.

"Судя по тому, куда целит российский агрессор, в Харькове возможны проблемы с энергоснабжением. Метро в ближайшие часы не будет работать, поэтому выстраивайте свои маршруты исходя из этого", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Кроме того, враг совершил пуски ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Ракеты постоянно маневрируют.

В Сети сообщают о взрывах – работают силы ПВО.

Кроме того, зафиксирован взлет МИГ-31К, есть угроза пусков «Кинджалов».

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