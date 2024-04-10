Війська загарбників втрачають позиції на деяких ділянках через контратаки ЗСУ – як змінилася ситуація на фронті.

Згадно з даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося понад 80 бойових зіткнень, пише Politeka.net.

Десятки нових атак було відбито українськими воїнами на Бахмутскьому напрямку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Жорстокі бої продовжуютсья і на Авдіївському напрямку. Зокрема, в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Уманське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне де ворог, майже 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Продовжуються атаки ворога і на Оріхівському напрямку.

У свою чергу аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що російські окупанти втрачають свої позиції біля Кремінної.

Йдуть важкі бої за важливі висоти.

Тим часом аналітики Deep State констатують, що найважча ситуація залишається в смузі ОТУ "Донецьк" та на околицях Часового Яру.

«Фіксується зменшення ударів КАБами біля Авдіївки та перекидання засобів ураження на іншу ділянку фронту», - повідомили в Deep State, підкресливши, що окупанти можуть посилити тиск на Часів Яр.

Його важливість у війні колосальна і тому, підкреслюють аналітики, ворог буде давити і не буде рахуватися ні з якими втратами.

«В московії продовжується ріст підйомних для бажаючих відправитися на війну, що свідчить про спад бажаючих, яких намагаються вмотивувати більшими грошима. Ситуація залишається складною, а місцями близькою до критичної», - зазначають в Deep State.

Про ситуацію в Часовому Ярі повідомив і український захисник, який веде свій телеграм-канал «Бахмутський демон».

За його словами, росіяни досі не зайшли в межі міста, але вони близько.

«Ті хто був в Часіку розуміють, що таке «околиці» тут і в якому вони вже були стані, коли влітку минулого року ми йшли вперед під Кліщами», - зазначив «демон».

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