Войска захватчиков теряют позиции на некоторых участках из-за контратак ВСУ – как изменилась ситуация на фронте.

Согласно данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

Десятки новых атак были отбиты украинскими воинами на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Новый, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

Жестокие бои продолжаются и на Авдеевском направлении. В частности, в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Уманское.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное, где враг, почти 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Продолжаются атаки противника и на Ореховском направлении.

В свою очередь аналитики Института изучения войны сообщают, что российские оккупанты теряют свои позиции у Кременной.

Идут тяжелые бои за важные высоты.

Тем временем аналитики Deep State констатируют, что самая тяжелая ситуация остается в полосе ОТУ "Донецк" и в окрестностях Часового Яра.

«Фиксируется уменьшение ударов КАБами возле Авдеевки и переброска средств поражения на другой участок фронта», - сообщили в Deep State, подчеркнув, что оккупанты могут усилить давление на Часов Яр.

Его важность в войне колоссальная и потому, подчеркивают аналитики, враг будет давить и не будет считаться ни с какими потерями.

«В московии продолжается рост подъемных для желающих отправиться на войну, что свидетельствует о спаде желающих, которых пытаются мотивировать большими деньгами. Ситуация остается сложной, а местами близка к критической», - отмечают в Deep State.

О ситуации в Часовом Яру сообщил и украинский защитник, который ведет свой телеграмм-канал «Бахмутский демон».

По его словам, россияне до сих пор не зашли в черту города, но они близки.

«Те, кто был в Часике понимают, что такое «окрестности» здесь и в каком они уже были состоянии, когда летом прошлого года мы шли вперед под Клещами», - отметил «демон».

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