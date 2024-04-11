Враг снова атаковал объекты энергетики, к сожалению, не обошлось без попаданий.

По словам руководителя прессцентра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, последствия попаданий во время новой атаки выясняются.

Гуменюк подчеркнула, что под атакой врага во время дроновой волны находились объекты энергетики.

«Враг продолжает терроризировать промышленность, энергосистему и все, что может питать Украину. Такие атаки сосредоточены вокруг важнейших объектов. На примере вчерашних суток в Одесской области хочу отметить, что враг использует тактику двойных ударов и бьет туда, где готовятся восстановительные работы», - сообщила Гуменюк.

Напомним, что минувшей ночью после атаки дронами Россия ударила по Украине ракетами. Так, россияне использовали крылатые ракеты Х-101 – запущенные бортами Ту-95, а также аэробалистические гиперзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинджал».

Кроме того, враг бил баллистическими ракетами С-300/Искандер-М и управляемыми авиационными ракетами разных типов (Х-59). В частности, враг атаковал Стрый.

«Как вы понимаете, целью были снова исключительно объекты критической инфраструктуры, снова энергетика. Стрый выдерживает уже третий или четвертый массированный обстрел в свою сторону – сегодня туда направили и крылатые ракеты, и мопеды, и кинжалы. Пожалуй, самое большое количество – там тоже целятся в энергетический объект…», – сообщили в телеграмм-канале «Николаевский Ванек».

Напомним, под атакой захватчиков оказался и Харьков.

«Судя по тому, куда целит российский агрессор, в Харькове возможны проблемы с энергоснабжением. Метро в ближайшие часы не будет работать, поэтому выстраивайте свои маршруты исходя из этого», - сообщал мэр города Игорь Терехов.

Предварительно, оккупанты нанесли удары по городу с ЗРК С-300. Масштабы разрушений устанавливаются, на местах попаданий работают все профильные службы.

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