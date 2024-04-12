Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о трагических последствиях очередной жестокой атаки со стороны российских захватчиков.

Виталий Ким сообщил, что под новую атаку врага попал Николаев. оккупанты ударили по предприятию посреди белого дня 11 апреля.

«Враг атаковал промышленное предприятие. По предварительной информации, удар был нанесен баллистической ракетой. В результате обстрела погибли четыре человека», - рассказал Виталий Ким о трагических последствиях атаки.

Ранения получили шесть человек.

«Среди них одна девочка-подросток, которая не нуждалась в госпитализации. Повреждения получили около 20 жилых домов, гражданские автомобили», - сообщил Виталий Ким.

Кроме того, под новыми атаками противника находился Николаевский район. Враг ударил БпЛА типа «Ланцет» по Радсадовскому обществу, наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской общины, а артиллерийские обстрелы фиксировались по территории Куцурубской общины.

К счастью, в результате этих атак никто не пострадал.

Добавим, среди погибших в результате ракетной атаки по Николаеву молодой человек, которому было всего 18 лет.

"Парень только жить начал, у него все было впереди...",

"Это боль!.. мои дети. ..молчат(учились вместе..." ,

"Что здесь скажешь - твари" ,

"Божечка, сохрани людей, не отворачивайся" , - комментируют трагедию пользователи соцсетей.

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Виталий Ким сообщил, что количество жертв возросло - в больнице скончался 37-летний мужчина, который в результате вчерашнего обстрела получил тяжелые ранения.

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