У Кривому Розі в багатоповерхівці стався вибух – перші подробиці і кадри з місця НП.

Минулої ночі вибух стався в одній з девʼятиповерхівок у Довгинцівському районі міста Кривий Ріг.

Рятувальник досі намагаються ліквідувати наслідки.

Наразі відомо про 7 постраждалих. Людей ще шукають під завалами.

«Зруйновано перекриття між 3 та 4, 4 та 5 поверхами будинку. Постраждали 7 людей, 2 з них госпіталізовано, стан середньої важкості. Розбір завалів продовжується, можливо під завалами ще є постраждалі», - повімив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

В одній зі шкіл розгорнуто штаб, куди можуть звертатися мешканці постраждалих квартир.

За даними рятувальників, вибух стався через витік газу.

«По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що в одній з квартир стався вибух побутового газу та виникла пожежа на площі 120 кв. м., яку надзвичайники ліквідували», - йдеться у повідомленні ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

За словами очевидців, вибух був дуже сильний і з’явилася заграва

«.. Воно як шарахнуло. Така заграва позаду, я падаю», – розповіла жінка, яка мешкає у сусідньому будинку.

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