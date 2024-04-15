Ситуация на передовой очень тяжелая, враг продолжает продвижение и получил новый приказ.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло более 50 боевых столкновений.

Российские захватчики не прекращают штурмы на Авдеевском направлении. Нашими защитниками отбиты новые атаки в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Уманское, Новокалиново, Первомайское и Нетайлово.

Еще больше атак отбито на Бахмутском направлении. В частности, в районах пунктов Белогоровка, Верхнекаменное, Новый, Часов Яр, Нью-Йорк, Клещиевка Донецкой области.

Тем временем стало известно, что оккупанты выбрали дату для захвата Часового Яра. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, захватчики получили задачу захватить город до 9 мая.

«Враг также сосредотачивает усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец – Донбасс, овладении населенным пунктом Часов Яр, создании условий для дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию», – подчеркнул главнокомандующий.

При этом аналитики Института изучения войны констатируют, что Россия рассчитывает захватить город быстрее, чем Авдеевку и Бахмут.

"Российское военное командование, вероятно, считает, что продолжающаяся критическая нехватка боеприпасов в Украине позволит российским силам захватить Часов Яр за несколько недель, несмотря на оценку ISW, что российские силы достигли лишь восточной части микрорайона Канала в крайнем восточном Часовом яру», - сообщили военные эксперты.

При этом новые данные Deep State свидетельствуют, что враг продвинулся возле Часового Яра и Новобахмутовки. Продолжаются бои в районе Бердичев, Часового Яра, Старомайорского и Красногоровки.

Так, кадры работы сбросов, опубликованных ОСУВ "Хортица" демонстрируют поражение вражеской пехоты на окраинах дачных поселений в Часовом Яру и посадки, восточнее высоты 231.5.

«Остальные сбросы происходят в лесистой местности, соответственно враг проводит насыщение живой силой подступов к городу», - сообщили в Deep State.

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