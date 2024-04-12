Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про трагічні наслідки чергової жорстокої атаки з боку російських загарбників.

Віталій Кім повідомив, що під нову атаку ворога потрапив Миколаїв. Окупанти вдарили по підприємству посеред білого дня 11 квітня.

«Ворог атакував промислове підприємство. За попередньою інформацією, удар було завдано балістичною ракетою. Внаслідок обстрілу загинуло чотири людини», - розповів Віталій Кім про трагічні наслідки атаки.

Поранень зазнало шестеро людей.

«Серед них одна дівчинка-підліток, яка не потребувала госпіталізації. Пошкоджень зазнали близько 20 житлових будинків, цивільні автомобілі», - повідомив Віталій Кім.

Крім того, під новими атаками ворога перебував Миколаївський район. Ворог вдарив БпЛА типу «Ланцет» по Радсадівській громаді, завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади, а артилерійські обстріли фіксувалися по території Куцурубської громади.

На щастя, внаслідок цих атак ніхто не постраждав.

Додамо, що серед загиблих внаслідок ракетної атаки по Миколаєву молодий чоловік, якому було всього 18 років.

"Хлопець тільки жити почав, у нього все було попереду...",

"Це біль!.. мої діти. ..мовчать(вчилися разом...",

"Що тут скажеш - тварі",

"Боженька, збережи людей, не відвертайся", - коментують трагедію користувачі соцмереж.

ОНОВЛЕНО:

Віталій Кім повідомив, що кількість жертв зросла - в лікарні помер 37-річний чоловік, який внаслідок вчорашнього обстрілу отримав важкі поранення.

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