Мощные взрывы прогремели в районе аэродрома в Джанкое, сообщают местные. После взрывов начался мощный пожар, кадры которого уже появились в Сети.

Судя по ним, на аэродроме происходит детонация боекомплекта.

«Джанкой» – это действующий аэродром в Крыму, авиабаза эксплуатируется ВМФ России в составе Черноморского флота. Здесь базируются 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационных эскадрилья на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52. Также дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.

пожар в Крыму

Аэродром расположен на окраине города Джанкой, вплотную с северо-запада примыкает микрорайон «Московский» (Военный Городок).

«Судя по видео, хорошо попали, еще и есть вторичная детонация. Ну что ж, можно сказать молодцы. Оккупанты сами не уйдут, а вот когда прижмет побегут и не только с оккупированных территорий после полно масштабного вторжения в 22-м, но и из Крыма тоже!»,

«Хорошо пылает!», - комментируют кадры пожара пользователи соцсетей.

пожар в Крыму

Напомним, ранее появилась информация, что Украина якобы может уничтожить Крымский мост до середины июля.

Как пишет издание The Sun, ракеты Storm Shadow будут использоваться для поражения конструкции Крымского моста, в то время как беспилотные взрывные лодки взорвутся на его основе.

Для атаки требуется не менее 20-40 ракет, и как только верхние конструкции моста будут разбиты ракетами, необходимо атаковать его основание.

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