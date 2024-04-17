Огромный пожар пылает во временно оккупированном Крыму, появились кадры с места и происходящие первые подробности.

Мощные взрывы прогремели в районе аэродрома в Джанкое, сообщают местные. После взрывов начался мощный пожар, кадры которого уже появились в Сети.

Судя по ним, на аэродроме происходит детонация боекомплекта.

«Джанкой» – это действующий аэродром в Крыму, авиабаза эксплуатируется ВМФ России в составе Черноморского флота. Здесь базируются 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационных эскадрилья на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52. Также дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.

Аэродром расположен на окраине города Джанкой, вплотную с северо-запада примыкает микрорайон «Московский» (Военный Городок).

«Судя по видео, хорошо попали, еще и есть вторичная детонация. Ну что ж, можно сказать молодцы. Оккупанты сами не уйдут, а вот когда прижмет побегут и не только с оккупированных территорий после полно масштабного вторжения в 22-м, но и из Крыма тоже!»,

«Хорошо пылает!», - комментируют кадры пожара пользователи соцсетей.

Напомним, ранее появилась информация, что Украина якобы может уничтожить Крымский мост до середины июля.

Как пишет издание The Sun, ракеты Storm Shadow будут использоваться для поражения конструкции Крымского моста, в то время как беспилотные взрывные лодки взорвутся на его основе.

Для атаки требуется не менее 20-40 ракет, и как только верхние конструкции моста будут разбиты ракетами, необходимо атаковать его основание.

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