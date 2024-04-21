Известный астролог предсказал окончание войны в Украине также сообщив, чего ждать в этом году и будет ли перемирие.

Астролог Влад Росс озвучил свой прогноз относительно сроков окончания войны в Украине.

По его словам, окончание войны в Украине до 5 ноября невозможно.

Он добавил, что война в Украине может завершиться в мае 2025 года.

Так, астролог Влад Росс прогнозирует, что война в Украине будет продолжаться как минимум до ноября 2024 года, но, вероятно, боевые действия закончатся в 2025 году.

"Никакого окончания войны до 5 ноября невозможно. От слова совсем. 25.05.2025 года — я убежден, что такая цифра может свидетельствовать об окончании войны. В этот день она может закончиться с точки зрения нумерологии. Возможно, даже не 25 мая, но в мае В 2025 году. Поэтому я не верю в перемирие", — заявил известный астролог Влад Росс.

Источник: Астрофеномен.

К слову, экстрасенс Ольга Стогнушенко предсказала скорейшее окончание войны в Украине. По ее словам, она продлится всего два года, третьего года боевых действий не будет.

По ее словам, война в Украине не будет столь же продолжительной как Вторая мировая война, разрушавшая жизнь людей 6 лет и один день. По ее словам, третью годовщину войны украинцы уже не будут отмечать.

Таким образом, экстрасенс считает, что война окончится в 2024 году.

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