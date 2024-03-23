Экстрасенс Ольга Стогнушенко предсказала скорейшее окончание войны в Украине. По ее словам, она продлится всего два года, третьего года боевых действий не будет.

Закончится ли война 2024 года - на этот вопрос никто не знает ответа, но подавляющее большинство украинцев желают мира, потому что это естественно для каждого нормального человека. Еще бы, никто не хочет отдавать свою жизнь, но украинцы вынуждены это делать ради своей будущей и счастливой жизни потомков.

Мастер ТАРО, родолог, экстрасенс Ольга Стогнушенко рассказала, когда, наконец, закончится война в Украине.

Так, на YouTube-канале "Поговорим" провидица заявила , что война в Украине не будет столь же продолжительной как Вторая мировая война, разрушавшая жизнь людей 6 лет и один день. По ее словам, третью годовщину войны украинцы уже не будут отмечать.

Таким образом, экстрасенс считает, что война окончится в 2024 году.

"Мы скоро должны выйти из состояния войны. Потому что воевать третий год нет ни у кого возможности. Не будет третьей годовщины войны. И пусть это сбудется. Этого хотят все адекватные люди", - сказала Ольга Стогнушенко.

Она отмечает, что будет "две победы", то есть 2 события, которые ознаменуют окончание войны.

"Я вижу, что будет, но не вижу когда. Потому что наша жизнь не состоит из временных промежутков, это - водоворот событий", - сказала она.

Также Ольга Стогнушенко отметила, что обстрелы Украины должны быть прекращены очень стремительно и неожиданно.

"Будет тишина. И она будет такой нервной. Обстрелы прекратятся, остановка будет внезапной. Будет резкое заявление, что конец. Это будет и это будет в этом году. Пусть это произойдет", - сказала Ольга Стогнушенко.

Напомним, что в ночь на 22 марта 2024 года россияне совершили самую масштабную атаку на энергетику Украины за последнее время. В результате этого повреждены в разных регионах Украины объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии.

Из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС - сейчас энергопитание ЗАЭС происходит только по резервной линии 330 кВ, восстановленной ремонтными бригадами "Укрэнерго" 14 марта.

Для поддержки безопасной работы украинской энергосистемы принято решение привлечь аварийную помощь от энергосистем Румынии, Словакии, Польши.

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