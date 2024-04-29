Война в Украине, по словам военного, не закончится так, как раньше завершались военные конфликты - все дело в россии.

Война Украины и России не закончится тем, что российские власти подпишут документ о капитуляции.

Своим мнением поделился историк, научный сотрудник Национальной академии наук и боец Вооруженных сил Украины Александр Алферов.

Боец ВСУ Александр Алферов считает, что в Украине победа будет другой.

"Будут репарации, контрибуции, но этого факта, как закончилась Вторая мировая война - не стоить ждать", - прогнозирует ученый.

Военный добавил, что у многих есть представление, что "будет что-то такое, как раньше".

"Вот Организацию Объединенных Наций создали, чтобы она не допустила Третью мировую войну. Но вот она - Третья мировая в Украине. ООН ожидала, что будет какое-то объявление войны, но этого нет", - подчеркнул военный.

Также боец Вооруженных сил Украины считает, что ООН со своей функцией не справилась.

Источник: РБК-Украина.

К слову, военный эксперт Петр Черник считает, что переговоры с Россией будут рано или поздно, потому что каждая война заканчивается на бумаге.

Эксперт заявил, что ситуация на фронте сейчас не позволяет делать прогнозы по окончании боевых действий.

По его словам, Украине необходимо искать выход из сложившейся ситуации на фронте.

Черник сообщил, что общается с коллегами из-за океана и слышит такие мысли, что нам нужно выйти из этой фазы войны, но каким образом сейчас никто не знает.

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