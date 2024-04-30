В чем причина такой бурной реакции и оскорбительных высказываний – неизвестно, однако в своих роликах она успела не только пригрозить, но и оскорбить украинцев.

Чемпионка Украины по академической гребле 2017, 2018 и 2019 годов Алсу Алейникова попала в скандал. Она публично в своих соцсетях оскорбила жителей Днепра, называв их "нищими" и сказав, что они едят только "сало и сосиски". Видео со скандальными заявлениями опубликовали в ряде телеграмм-каналов.

"Пи**асы вы кончены, вам от России еще так прилетит, таких по** дадут, что вы не очухаетесь. Вы будете рылом своим гимно поднимать", - заявила чемпионка Украины по академической гребле в своих соцсетях.

В чем причина такой бурной реакции и оскорбительных высказываний – неизвестно, однако в своих роликах она назвала жителей Днепра нищими, добавив, что "они едят только сало и сосиски".

В комментариях к роликам жители Днепра обвинили ее в коллаборационизме, на что ответила, что "скоро полетит в Дубай, там будет пить кокос, будет ходить по магазинам и будет прекрасно чувствовать себя", в то время как днепряне будут продолжать сидеть в войне и прятаться в подвалах.

Мать Алейниковой – тоже спортсменка. Дина Мифтахутдинова выигрывала серебро Олимпиады-1996 в академической гребле. В 2020 году она стала депутатом Днепропетровского областного совета 8-го созыва от партии "Слуга народа". Кстати, она не только депутат и известная спортсменка, но и назначена президентом Федерации академической гребли Днепропетровской области.

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