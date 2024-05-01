В Харькове прогремели новые страшные взрывы, появилась информация о погибших.

Оккупанты обстреляли гражданский автомобиль и дом в Харькове, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА.

Отмечается, что россияне нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев Богодуховского района.

В результате атаки погибли находившиеся в автомобиле гражданский мужчина и женщина.

«Также вспыхнули еще три автомобиля, которые были недалеко от места попадания — пострадали 77-летний мужчина и женщина 74 лет», - сообщили в ОГА.

В свою очередь, мэр города Игорь Терехов сообщил, что есть угроза повторных прилетов.

Ранее, 30 апреля, оккупанты нанесли удары в Киевском и Холодногорском районах. По гражданским объектам.

В результате этих атак погиб один человек, семь человек получили ранения.

Напомним, что КАБ – это управляемая авиационная бомба, один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения меткости попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения.

По словам экспертов, управляемые авиационные бомбы крепят к самолетам, которые могут переносить такие боеприпасы, как ФАБ-250, 500 или 1500.

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При подробном осмотре места прилета в Харькове выявлено повреждение десяти частных домохозяйств. На данный момент – без погибших и раненых.

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