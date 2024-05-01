Оккупанты обстреляли гражданский автомобиль и дом в Харькове, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА.
Отмечается, что россияне нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев Богодуховского района.
В результате атаки погибли находившиеся в автомобиле гражданский мужчина и женщина.
«Также вспыхнули еще три автомобиля, которые были недалеко от места попадания — пострадали 77-летний мужчина и женщина 74 лет», - сообщили в ОГА.
В свою очередь, мэр города Игорь Терехов сообщил, что есть угроза повторных прилетов.
Ранее, 30 апреля, оккупанты нанесли удары в Киевском и Холодногорском районах. По гражданским объектам.
В результате этих атак погиб один человек, семь человек получили ранения.
Напомним, что КАБ – это управляемая авиационная бомба, один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения меткости попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения.
По словам экспертов, управляемые авиационные бомбы крепят к самолетам, которые могут переносить такие боеприпасы, как ФАБ-250, 500 или 1500.
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При подробном осмотре места прилета в Харькове выявлено повреждение десяти частных домохозяйств. На данный момент – без погибших и раненых.
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