Российские захватчики не отказываются от своих планов, среди которых и захват украинской столицы.

Об этом сообщил военнослужащий ВСУ, сейчас воюющий на востоке, пишет Politeka.net.

Говоря о ситуации в Часовом Яре, сможет ли враг захватить этот город, боец ​​и автор канала «Бахмутский демон» отметил, что это "вопрос времени и наших сил".

Также военнослужащий предупредил, что российские оккупанты не собираются отказываться от своих планов относительно наступления на Киев.

«Я лично не хочу снова оборонять Киев и Чернигов как весной 2022 года, поэтому я на востоке. Но все должны понимать одну штуку простую, что война она продолжается и планы вернуться под Киев у россиян всегда были и когда они попробуют - вопрос, мы должны не дать им этого сделать», - обратился к украинцам «Демон».

Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк в интервью The Times заявил, что цели РФ на этот год — «полная оккупация Донецкой и Луганской областей и, если им это удастся, Запорожской области».

Он также подтвердил, что у России есть план захвата Харькова или Сум. Однако, по его словам, неизвестно «насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которые у них есть».

По данным разведки, на границе с Харьковом сосредоточены 35 тысяч окупантов, и эту группировку хотят увеличить вдвое. Как говорит представитель ГУР Вадим Скибицкий, враг может провернуть "быструю операцию для входа и выхода".

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