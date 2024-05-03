Новые взрывы прогремели в Харькове, пишет Politeka.net со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

По его словам, предварительно зафиксирован "прилет" в Холодногорском районе в зону жилой застройки.

Известно, что повреждения получил трамвай с пассажирами.

«Под ударом частный центр Харькова, разрушены несколько домов, под завалами находятся люди. Продолжается поисково-спасательная операция», – сообщил Терехов.

По предварительным данным, российские захватчики ударили по Харькову КАБом.

Как сообщили в Харьковской ОГА, на данный момент известно об одном пострадавшем. У человека острая реакция на стресс.

Тем временем в Воздушных Силах ВС Украины предупреждают, что зафиксирована вражеская ракета.

"Ракета с юга в Кировоградской области! Курс северный!", - говорится в срочном предупреждении.

Последние новости Украины:

Ей было всего 12 лет – новая трагедия всколыхнула Украину.

Им нужны эти высоты – боец ​​назвал город, который станет следующей целью оккупантов.

Также напомним, что военнослужащий предупредил о новом наступлении врага на Киев.