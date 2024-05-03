Новые взрывы прогремели в Харькове, пишет Politeka.net со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.
По его словам, предварительно зафиксирован "прилет" в Холодногорском районе в зону жилой застройки.
Известно, что повреждения получил трамвай с пассажирами.
«Под ударом частный центр Харькова, разрушены несколько домов, под завалами находятся люди. Продолжается поисково-спасательная операция», – сообщил Терехов.
По предварительным данным, российские захватчики ударили по Харькову КАБом.
Как сообщили в Харьковской ОГА, на данный момент известно об одном пострадавшем. У человека острая реакция на стресс.
Тем временем в Воздушных Силах ВС Украины предупреждают, что зафиксирована вражеская ракета.
"Ракета с юга в Кировоградской области! Курс северный!", - говорится в срочном предупреждении.
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