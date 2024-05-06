Российские оккупанты нанесли авиационный удар по энергетическим объектам Сумщины, пишет Politeka.net.

"В связи с массированной атакой шахедов на город, объекты критической инфраструктуры переводятся на резервное питание", - сообщили в МВА.

Водоснабжение и больницы будут обеспечены резервным питанием в полном объеме.

Кроме того в Сумах разворачиваются пункты несокрушимости.

«Работы по восстановлению энергетики уже начались. Постепенно будет возвращаться свет», - сообщили впоследствии в Сумской МВА.

Отметим, ночью россияне запустили ударные БПЛА сразу с нескольких направлений. Взрывы прогремели в Сумах и Харькове

Кроме этого, российская армия запустила уданные дроны с южного направления.

Напомним, что в Пасху оккупанты нанесли три удара КАБами по центру Харькова.

Повреждены более 15 многоквартирных домов, частные дома, автомобили, недействующий спортивный комплекс, офисные здания.

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