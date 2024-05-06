Чрезвычайное событие произошло в Кропивницком, пишет Politeka.net.
Там пылает пожар на территории предприятия Химрезерв.
«По предварительному определению, это чрезвычайное событие техногенного характера. На месте работают службы ГСЧС», - срочно предупредили местные власти жителей города и области.
Впоследствии стало известно, что пожар на Химрезерве был локализован. К сожалению, есть погибший – его тело уже обнаружили спасатели.
Тем временем в сети появились кадры пожара – над городом поднимается столб черного дыма.
Жителей просят закрывать окна.
Известно, что пожар на предприятии по производству лакокрасочной продукции не связан с военными действиями.
В настоящее время специалисты областного центра контроля и профилактики болезней для исследования качества воздуха проверяют качество воздуха в Кропивницком.
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