Большой пожар начался после того, как на украинском заводе произошла техногенная авария.

Чрезвычайное событие произошло в Кропивницком, пишет Politeka.net.

Там пылает пожар на территории предприятия Химрезерв.

«По предварительному определению, это чрезвычайное событие техногенного характера. На месте работают службы ГСЧС», - срочно предупредили местные власти жителей города и области.

Впоследствии стало известно, что пожар на Химрезерве был локализован. К сожалению, есть погибший – его тело уже обнаружили спасатели.

Тем временем в сети появились кадры пожара – над городом поднимается столб черного дыма.

Жителей просят закрывать окна.

Известно, что пожар на предприятии по производству лакокрасочной продукции не связан с военными действиями.

В настоящее время специалисты областного центра контроля и профилактики болезней для исследования качества воздуха проверяют качество воздуха в Кропивницком.

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