Прессслужба полиции в Волынской области подтвердила, что в Ковеле произошел конфликт между местными жителями и внутренне перемещенными лицами.

В городе Ковель Волыни, в день Пасхи 5 мая, возник конфликт между местными жителями и переселенцами на улице Драгоманова. Именно в этот день переселенцам были вручены ключи от новых квартир, и сразу началось празднование, во время которого звучала русская музыка. Видео конфликта облетело сеть, а в полиции прокомментировали произошедшее.

Участники конфликта утверждают, что соседи несколько раз просили вновь прибывших сменить музыку и прекратить шум. Однако новые жители игнорировали все эти просьбы.

"Весь день возле дома, где недавно ВПЛ вручали ключи от квартир, движ и гремит российская музыка. Соседи несколько раз просили сменить музыку и прекратить шум. Результата – ноль. Единственное, что услышали от гостей нашего города, – это радушное "идите на" и "нам по*уй". В городе почти ежедневно миссия "На щите". У нас еженедельно потери, а здесь дискотека с русской попсой. Приехали парни объяснить, что это ненормально. А здесь караоке и дискотека с русской попсой", - рассказали местные.

Прессслужба Главного управления Национальной полиции в Волынской области подтвердила, что в Ковеле произошел конфликт между местными жителями и внутренне перемещенными лицами (ВПЛ). По словам правоохранителей, 5 мая, в день инцидента, в полицию вызовов по указанному адресу не поступало. Впрочем, после того как полицейские обнаружили видео инцидента в социальных сетях, они посетили место происшествия на следующий день, 6 мая.

Полиция зарегистрировала информацию об этом инциденте в Журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан и начала уголовное расследование. Кроме того, одна из участниц конфликта подала заявление о нанесении ей легких телесных повреждений, на основе чего было зарегистрировано уголовное производство.

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