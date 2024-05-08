Как сообщили в «Укрэнерго», россияне нанесли новый массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры в Винницкой, Запорожской, Фвано-Франковской, Кировоградской, Полтавской областях.
Есть повреждения на объектах генерации. Повреждено оборудование на одном из объектов Укрэнерго в центральном регионе», - говорится в сообщении.
К сожалению, ранены.
Так, в Киевской области в результате ракетной атаки и возгорания объекта гражданской инфраструктуры, ранения получили два человека - женщина 1962 г.р. и мужчина 1990 г.р.
В стрессовом состоянии и с повреждением конечностей госпитализированы в Броварскую больницу.
О попадании также сообщили в Полтавской ОВД.
Во время атаки враг попал в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе.
«После удара вражеского БПЛА возник пожар. По предварительной информации, обошлось без пострадавших», - говорится в сообщении.
В результате вражеской ракетной атаки на Кировоградщину в Александрийском районе поврежден объект критической инфраструктуры.
Травмирован ребенок 8-ми лет.
Разрушения предварительно получили 13 частных домов и почти три десятка гаражей.
Все соответствующие службы работают на месте, сообщили в Кировоградской ОВА.
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